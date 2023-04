Une jeune Montoise donne de l‘ecstasy à sœur, qui tombe dans le coma

Le 2 août 2020, Erica fête un anniversaire, en compagnie de sa sœur âgée de 17 ans. Dans ce siècle, on ne se contente plus de boire des bières et de fumer des clopes. Non, les jeunes consomment alcool fort et drogues. Ce jour-là, Erica refile une pilule à sa sœur, qui l’emmènera au paradis…

La sœur a bien failli frapper du paradis, puisqu’elle s’est retrouvée à l’hôpital dans un état second. Sa vie était même en danger.

Contrôlée en possession de cannabis

Cet évènement n’a visiblement pas effrayé Erica, laquelle a été interpellée par la police en possession de drogues, le 21 décembre 2020, lors d’un banal contrôle de police. Son ami conducteur roulait en tirant sur un pétard.

Interrogé par le juge, Erica se contente de répondre : “nous étions jeunes”. De quoi faire bondir un magistrat. “Il n’y a aucune remise en question chez cette jeune femme”, maugrée le substitut du procureur du roi.

Le tribunal lui accorde une chance dans le cadre d’un sursis probatoire. Si Erica ne montre aussi désinvolte avec l’assistant judiciaire qu’avec le tribunal, elle risque de se retrouver 12 mois en prison.