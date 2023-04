Colfontaine : elle retrouve sa cuisine équipée dans une maison en France

À la fin de l’année 2015, leurs rêves volent en éclats. Le couple se sépare de manière houleuse. Fabienne quitte les lieux. Robert y reste jusqu’à la fin du mois de février de l’année 2016. Le divorce est prononcé.

Elle mène son enquête

Les anciens amoureux se retrouvent devant le tribunal correctionnel, à la suite d’une plainte déposée en 2018 par Fabienne. Lors d’une visite de la maison avec le notaire chargé de la vente du bien, Fabienne découvre la disparition de certaines choses. Elle mène son enquête auprès des voisins et accuse Robert d’avoir dérobé la cuisine équipée et d’avoir fait une fausse déclaration de vol à la police, en juin 2016. En plus de la cuisine équipée, un feu à pellets et les panneaux photovoltaïques, qui n’ont pas été posés sur la toiture, ont disparu.

Fabienne est persuadée que son ex-mari a fait disparaître les objets et qu’il a gardé le fruit de vente, soit environ 125.000 euros. Elle apprend que ce dernier aurait vendu la cuisine à ses nouveaux beaux-parents, qui vivent en France. Comme la police française ne semble pas pressée d’enquêter sur un vol de meubles, elle s’y rend et entre même dans la maison. Une cuisine de couleur bordeaux, identique à la sienne, est posée ! Elle prend une photo.

Plainte classée sans suite

La plainte qu’elle dépose contre son ex-époux est classée sans suite par le parquet. Fabienne se constitue partie civile chez un juge d’instruction, après un parcours du combattant. L’enquête est rouverte. On découvre que la porte arrière de l’habitation, qui donne sur le jardin séparé d’un terrain vague par un mur haut, a été forcée. “C’est un maquillage pour couvrir un vol”, soutient le représentant du parquet à l’audience au fond. Une peine de travail est réclamée contre Robert pour le vol et le faux.

La défense de Robert doute, même si sa nouvelle belle-mère s’est rétractée en accusant Robert de lui avoir vendu sa cuisine. “Elle a changé de version car elle est en conflit avec sa fille”, répond Robert. Son avocat prétend qu’il est possible qu’il s’agit de deux cuisines identiques, et qu’il ne faut pas se fier à la référence sur le lave-vaisselle, identique sur plusieurs modèles. Un acquittement est plaidé.

Les panneaux et le feu à pellets n’ont pas été retrouvés. Quant à la belle maison, elle s’est transformée en taudis au fil des mois, symbole d’une union qui a volé en éclats…

Jugement début mai.