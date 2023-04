Le périmètre de rénovation urbaine du centre-ville de Quaregnon est défini : il va être présenté aux citoyens

Concrètement, une rénovation urbaine couvre plusieurs objectifs : améliorer le cadre de vie des habitants, revaloriser le quartier, renforcer l’attractivité,… Via l’aménagement d’espaces publics et d’espaces verts, la création ou la réhabilitation de logements, d’équipements, de commerces ou encore des changements en matière de mobilité. Dans cette démarche, la commune de Quaregnon est accompagnée du bureau d’études Arcea et d’Espace Environnement.

”La rénovation urbaine de Monsville se termine, on renouvelle et agrandit donc le périmètre et on repart pour 15 ans”, explique Damien Jenart (PS), bourgmestre. “On parlera désormais de rénovation de Quaregnon-Centre. De nombreuses thématiques seront concernées par cette rénovation mais l’accent sera plus particulièrement mis sur la mobilité. Le centre de Quaregnon reste densément peuplé et il faut pouvoir offrir aux citoyens de la fluidité, de la sécurité.”

L’une des réflexions portera notamment sur l’extension de la zone 30 en centre-ville. “Plus généralement, une rénovation urbaine ne se boucle pas en un claquement de doigts. Elle passe par de nombreuses démarches administratives, des recherches et demandes de subsides, des rachats de chancre, des démolitions, des constructions et reconstructions,… C’est un travail de très grande ampleur, qui s’étale nécessairement sur de longues années.”

Lors de cette première rencontre, les citoyens prendront connaissance des rues reprises au périmètre de rénovation, échangeront autour des forces et faiblesses du quartier, seront invités à être partie prenante dans cette démarche de renouveau. “Tous les citoyens sont les bienvenus. Nous invitons chacun à se manifester, à prendre part à l’atelier afin que tous les avis puissent être exprimés”, insiste le bourgmestre.