Quiévrain : de nouvelles formations disponibles pour apprendre à cultiver son potager facilement

“Cette formation a pour but de permettre aux participants d’apprendre les bases de la gestion d’un potager familial bio et en permaculture”, indique la commune de Quiévrain. “De nombreuses rencontres conviviales autour du jardinage seront également possibles et aboutiront sur des échanges autour de thèmes connexes, globaux ou plus spécifiques, comme la résilience, la gestion de l’eau, les animaux et insectes utiles au jardin, les associations de culture etc. ”

Pour participer à la formation, il ne faut pas nécessairement être un spécialiste en jardinage. Tous les citoyens désireux d’en savoir plus sur la permaculture et sur la gestion d’un potager pourront s’y rendre. “La formation s’adresse aussi bien aux jardiniers novices qui souhaitent s’engager dans une démarche d’autoproduction respectueuse de l’environnement qu’aux jardiniers amateurs prêts à partager leur expérience personnelle avec les participants. La formation est également ouverte aux plus chevronnés qui souhaitent s’ouvrir à d’autres techniques et à la philosophie globale de la permaculture”, poursuit la commune de Quiévrain.

Concrètement, les participants seront invités à plonger les mains dans la terre et manier divers outils afin de pratiquer concrètement le jardinage de A à Z. “Ils apprendront ainsi tous les gestes nécessaires à reproduire pour cultiver son propre potager. Les récoltes sont partagées entre les participants. À la fin de chaque séance, les aspects plus théoriques sont abordés à travers des échanges sur une thématique de jardinage”, conclut la commune de Quiévrain.

La première formation se déroulera donc ce 14 avril avant de revenir une fois par semaine. Elle sera organisée par l’EAFC Jean Meunier en collaboration avec l’écocentre Oasis, le CPAS et la commune de Quiévrain.