Le 11 novembre 2022, une adolescente âgée de 15 ans se présente pieds nus chez sa grand-mère. Son corps et son visage sont couverts d’hématomes et de contusions. Elle pleure et raconte à sa mamie l’horreur qu’elle subit depuis des mois. Elle et son frère, âgé de 13 ans, vivent dans un climat de terreur. Leur mère et leur beau-père leur imposent une éducation stricte, violente.

Quelques heures plus tôt, la police s’était présentée au domicile de la maman, avec l’adolescente qui avait fugué. Dans le procès-verbal, les policiers ne mentionnent aucune trace de violence sur le corps.

L’enfant est donc rentrée chez elle, où se trouvent son frère, sa mère et son beau-père. Une nouvelle scène de violence éclate. La mère frappe sa fille avec ses poings, ses pieds, et incite son fils à cogner sa sœur. Le garçon obéit. La petite fille hurle et urine dans sa culotte. Sa mère la frappe avec une raclette. Son compagnon, qui pratique les sports de combat, intervient. Il frappe l’adolescente avec une barre de fer, qui se plie sous les coups, un manche en bois qui se brise. L’enfant a le tympan gauche perforé.