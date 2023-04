Bonne nouvelle pour les Dourois : la ligne 9 de bus repassera par la rue Masson dès le 24 avril

Après des discussions entre les différentes administrations et les services des TEC, une solution a pu être trouvée. “J’ai été interpellé par une sympathique utilisatrice de la ligne 9 désabusée par le récent et brusque changement de parcours de cette ligne de bus. Sensible à ses préoccupations mais aussi aux nombreuses remarques à ce sujet sur les réseaux, j’ai contacté la commune de Boussu afin d’y voir plus clair et d’exprimer le mécontentement des Dourois et Douroises. Après plusieurs échanges avec le service mobilité, je pense avoir une bonne nouvelle”, indique Vincent Loiseau, échevin de la Mobilité à Dour.

Concrètement, les TEC mettront à l’essai et durant trois mois, un nouveau circuit pour cette ligne de bus à partir du 24 avril. Dès lors, la ligne 9 empruntera de nouveau la rue Masson (vers Boussu-bois via les wallants) à partir de cette date. “J’espère que cette période test sera concluante et que ces péripéties ne seront qu’un mauvais souvenir”, ajoute Vincent Loiseau.

Une bonne nouvelle pour les Dourois donc qui pourront à nouveau emprunter leur bus à l’endroit prévu habituellement. Pour rappel, dans sa Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, le Gouvernement a rehaussé ses ambitions pour transformer la mobilité en Wallonie à l’horizon 2030 et l’engager vers un transfert modal. Pour y arriver, plusieurs zones en Wallonie verront leur mobilité complètement repensée.

La volonté est de mieux positionner le réseau de transport public comme une alternative réelle à la voiture individuelle, tout en répondant mieux aux besoins des citoyennes et des citoyennes. La problématique de la desserte du quartier de Boussu Bois et plus globalement de la région du Borinage sera intégrée dans ce processus dans les années à venir.