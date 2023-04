Savons, lavande, macarons, fougasses, biscuits, miel, olives et tapenades, saucissons, fromages, vins et huiles d’olive ou encore poterie, nappes, santons, bijoux et épices rempliront notamment la table des exposants, réunis à l’initiative de la Balade Provençal. Chaque année, cette organisation française planifie une tournée et prévoit diverses étapes dans les villages de Belgique.

Cette année, après une troisième escale à Boussu, le marché prendra ses quartiers à Charleroi, Thuin, Binche, Andenne, Aumetz (France), Clervaux (Luxembourg), Watermael-Boitsfort, Namur, Spa, La Louvière, Tournai, Gembloux, Maredsous, Sambreville, Maredsous, Malmedy, Solre-sur-Sambre, Braine-l’Alleud, Etterbeck et Huy. À Boussu, le marché sera accessible de 10 heures à 19 heures les vendredis et samedi et de 10 heures à 18 heures le dimanche.

Notons qu’à cette occasion, le traditionnel marché aux fleurs se tiendra également au château de Boussu ce samedi.