Égout à ciel ouvert, inaccessibilité de la rue aux services de secours,… Les habitants de la rue Jean Glineur à Audregnies vivent l’enfer depuis un an

Le quotidien des habitants de la rue Jean Glineur à Audregnies a donc drastiquement changé depuis le début des travaux de leur rue en mai 2022. En plus de ne plus pouvoir accéder en voiture dans leur rue, les personnes âgées rencontrent des problèmes pour se déplacer. Certaines d’entre elles seraient même tombées à plusieurs reprises, de quoi inquiéter leur famille. Les riverains sont également condamnés à se garer à plus de 100 mètres de leur habitation et déposer leurs poubelles en tout début de rue pour qu’elles puissent être ramassées. Face à cette situation, ils ont tenu à exprimer leur désarroi.

“Notre rue est une ancienne route, vieille de plus de 100 ans. Le réseau d’égouttage était donc clairement à remplacer”, nous confie un habitant. “À partir du mois de mai 2022, les ouvriers ont commencé à retirer les pavés sur la première moitié de la rue. Avant de commencer la deuxième partie de la rue, ils ont creusé dans le bas de la rue afin de créer une sorte de chambre qui ferait office d’égout. Un problème, qui reste inconnu à ce jour, est alors survenu empêchant les ouvriers de poursuivre leur travail. La rue est donc restée un égout à ciel ouvert pendant deux mois. Odeurs nauséabondes et rats ont alors fait leur apparition. ”

Après ce premier problème, les habitants n’étaient pas au bout de leur peine. “Avant le mois de septembre, très peu de choses ont été faites. Après ce premier problème, les ouvriers ont rencontré des soucis au niveau des tuyaux. La rue était fatalement inutilisable jusque-là. Entre les trous et les bulldozers présents dans la rue, nous n’avions même plus accès à nos garages. La rue est d’ailleurs encore impraticable à ce jour”, poursuit cet habitant de la rue Jean Glineur.

De nombreux problèmes de sécurité

En plus de ces problèmes d’accessibilité, des problèmes de sécurité faisaient également leur apparition. “Encore à ce jour, un camion de pompiers pourrait éventuellement passer dans la rue mais pour une ambulance, c’est impossible. C’est le cas depuis le mois de septembre”, ajoute-t-il. Une situation qui inquiète un autre riverain. Il craint en effet que ses parents, assez âgés, ne puissent pas recevoir les soins nécessaires rapidement en cas de problème.

“Mes parents ont plus de 80 ans. Pour eux, la situation n’est clairement pas évidente. Ils éprouvent des difficultés pour faire les courses et ont même chuté à cause des cailloux dernièrement. Je viens donc systématiquement les aider mais la situation devient critique. Dans un cas d’urgence, chaque seconde compte. Si mes parents venaient à avoir besoin de soins médicaux urgents, je crains donc que les travaux ne ralentissent l’intervention des services de secours”, nous explique cet autre habitant.

Les rues adjacentes et les collectes des poubelles sont également impactées par ce chantier à rallonge sur lequel les ouvriers ne sont que très rarement présents. “Cela fait trois semaines que nous n’avons plus vu un seul ouvrier sur le chantier. Ils sont systématiquement envoyés sur d’autres chantiers “plus urgents”. Nous aimerions que cela bouge d’autant plus qu’il ne reste plus grand-chose à faire pour que les travaux soient terminés. ”

Les délais respectés

Des travaux à rallonge qui respectent tout de même les délais fixés lors du lancement du chantier. La commune reste tout de même attentive à la situation. “J’ai déjà eu l’occasion de discuter du chantier avec plusieurs riverains. Ils s’inquiètent en effet mais le planning des travaux est pourtant respecté. Les ouvriers ne sont pas toujours présents sur place car ils ont plusieurs chantiers à gérer. La situation ne nous amuse pas non plus. La personne en charge du dossier à la commune se rend d’ailleurs régulièrement sur le terrain pour constater l’état d’avancement. L’entreprise dispose encore de 60 jours ouvrables pour réaliser les travaux, nous ne pouvons donc rien faire de plus”, indique la bourgmestre de Quiévrain, Véronique Damée (MR) avant de conclure.

“L’entreprise est présente sur le chantier aujourd’hui. Elle se charge actuellement de terminer l’empierrement. Elle pourra ensuite procéder à la première couche d’asphalte cette après-midi. Les travaux pourront se terminer d’ici huit jours. ”