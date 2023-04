Frameries : le concours Robotix’s reprend ses quartiers au sein de SparkOh !

Cette année, 25 équipes s’affronteront sur la thématique The cherry on the cake. “Une table gourmande, sur laquelle chaque équipe devra confectionner des gâteaux, ranger les cerises ou les ajouter “on the top” pour récolter un maximum de points et remporter la finale”, précise-t-on du côté de l’organisation. “Des défis a priori ludiques derrière lesquels se cachent pourtant des mois de préparation et de programmation !” Les résultats seront présentés à un jury multidisciplinaire et au public lors de matches, toujours dans un esprit d’échange et de fair-play.

Pour l’occasion, SparkOh ! sera ouvert gratuitement, tout le week-end, de 10 heures à 18 heures. Les visiteurs auront ainsi accès au village Robotix’s rassemblant plus de 20 exposants et réunissant quelque 40 animations ludiques sur plus de 2000 mètres carrés d’espaces d’activités. Intelligence artificielle, robots qui soignent, défendent ou divertissent, courses de drones, ateliers de programmation, maquettes interactives ou réalité augmentée sont notamment au programme.

L’accès sera également laissé aux finales du concours, aux expositions, aux extérieurs et à la plaine de jeux du parc scientifique, au parcours acrobatique ou à la salle de cinéma. Bref, les passionnés du genre ou les simples curieux devraient trouver leur compte, tout en contemplant le savoir-faire de jeunes (et moins jeunes) talents de la technologie.