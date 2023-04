Nouvelle cité administrative à Quaregnon: le chantier devrait être lancé "prochainement"

”Notre assureur n’a pas voulu nous suivre. Il a donc dû fallu trouver d’autres moyens pour nous couvrir et envisager le lancement du chantier”, concède Damien Jenart (PS), bourgmestre. “On ne peut que regretter ces imprévus mais nous espérons désormais pouvoir avancer aussi rapidement que possible. Les travaux sont prévus sur environ un an. Une fois lancés, tout pourrait donc aller très vite même si l’on reste conscient que lorsque l’on parle de travaux, on n’est jamais certain de la date de fin.”

Présentée comme le projet phare de cette mandature, la construction d’une nouvelle cité administrative doit permettre le rassemblement, sur un seul et même site, du personnel de la commune et du CPAS. Ce sont plus de 200 agents qui seront ainsi regroupés. De quoi faciliter leur travail tout en offrant davantage de confort aux citoyens, qui retrouveront l’ensemble des services sous un même toit.

”Ces retards répétés dans la mise en œuvre du chantier nous ont poussés à revoir les budgets prévus. Nous prévoyons une augmentation des coûts d’environ 15 % (sur un montant initial de 6,3 millions d’euros, NdlR). Mais ce n’est pas pour autant que ce surplus sera totalement dépensé. Nous avons préféré estimer à la hausse. Pour la piscine, nous ne l’avions pas fait et au bout du compte, on a de mauvaises surprises. Revoir le projet n’était en revanche pas possible.”

Et de préciser : “D’une part parce que le permis a été introduit et qu’il n’était pas imaginable de reculer. D’autre part parce que le projet a été pensé en fonction des besoins. On parle de regrouper 200 agents sur un même lieu, on ne peut pas voir plus petit.” Quant à l’hôtel de ville actuel, sa destination n’est pas encore tout à fait certaine, même si l’on sait que le pôle politique y restera.

”On y réfléchit. Les services sports et fêtes pourraient y être installés. Les mariages y seront par ailleurs toujours organisés. La Maison culturelle pourrait également envisager d'occuper des bureaux. Des expositions pourraient y être organisées.” Bref, à ce stade, la question n’est pas tout à fait tranchée. Une chose à la fois, comme on dit.