Omar agresse un couple sur le boulevard Charles Quint à Mons, pour voler une chaîne en or

Douze jours plus tard, Sylvain aperçoit un homme qui entre dans un café en compagnie d’un autre homme. Ils portent tous les deux un chapeau bob sur la tête. Sylvain pense reconnaître son agresseur. Il appelle la police, qui interpelle les deux hommes quelques minutes plus tard. L’un porte une chaîne autour du cou, l’autre en porte une autour de son poignet. Sylvain reconnaît son bijou, même si le pendentif a disparu. Il reconnaît surtout son agresseur. Sa compagne confirme qu’il s’agit de cet homme qui a bousculé son compagnon sur le boulevard.

Plusieurs identités

Omar est auditionné à la police. Il prétend être de nationalité algérienne, en situation illégale en Belgique. Il habite Bruxelles et vit à gauche et à droite. Les policiers découvrent qu’il utilise plusieurs identités. Il a été interpellé à Bruxelles pour un vol similaire. C’était le 7 juin. Un mois plus tard, il sera condamné à 20 mois de prison avec sursis. Pour le ministère public, ce n’est pas suffisant. Il faut ajouter 18 mois de plus. Me Benzerfa, pour la défense, considère que la peine de 20 mois suffit.

Devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel, Omar raconte qu’il est Marocain, né à Casablanca, et qu’il a quitté son pays en passant par l’Algérie, l’Italie et la Suisse. Il souhaite maintenant partir en France. Il raconte qu’il vit dans des squats à Bruxelles, qu’il consomme de la drogue et qu’il finance sa consommation par du travail au noir. Enfin, concernant sa présence à Mons, il répond qu’une fille l’invitait régulièrement à passer le week-end dans la cité du Doudou.

Omar a demandé à la cour de lui laisser une chance de sortir de prison rapidement, promettant de ne plus jamais entendre parler de lui. Il minimise toutefois l’agression de Sylvain, déclarant que ce dernier rigolait avec lui en discutant football…

Arrêt dans la quinzaine.