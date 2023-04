Dour : Les primes pour les nouveaux commerces en centre-ville bientôt relancées

Une bonne chose donc pour la commune qui a pu, d’une part, donner une nouvelle vie aux cellules vides mais également redynamiser le centre-ville de Dour. Face à ce succès, la démarche va à nouveau être relancée dans le courant de l’année. C’est le magazine Dour Infos de ce mois d’avril qui annonce la bonne nouvelle aux commerçants souhaitant se lancer à Dour.

“La commune va poursuivre sa relance économique du centre de Dour via le renouvellement de la réglementation d’octroi de primes dans les cellules commerciales vides, venue à échéance le 31 décembre dernier”, peut-on lire dans le bulletin local. “Depuis 2021, la commune avait en effet mis en place un système d’octroi de prime pour tout nouveau commerce s’installant dans la zone comprise entre la place Verte, la place des Martyrs et la Grand-Place. Ce ne sont ainsi pas moins de 13 nouveaux commerces qui ont bénéficié de ce soutien permettant ainsi d’offrir aux citoyens un large assortiment de commerces de proximité. Cette action sera finalement renouvelée dans le courant 2023. ”

Une prime qui sera toutefois quelque peu différente de celle octroyée précédemment puisqu’elle sera financée par la Région wallonne et non plus par la commune. Le montant sera désormais le même pour tous les candidats et fixé à 6 000 euros. Les commerçants déjà présents en centre-ville mais souhaitant se réinventer pourront également y prétendre.