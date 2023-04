La stérilisation des chats errants crée la polémique à Hensies, le bourgmestre rassure : “nous avons doublé le budget communal en 2023”

“Je suis assez sensible à tout ce qui touche à nos petits compagnons”, indique Eric Thiébaut, bourgmestre d’Hensies (PS). “Je tiens à préciser que la commune ne tue certainement pas des chats. En 2020, nous avons d’ailleurs sollicité quatre asbl de la région pour s’occuper de la stérilisation des chats errants. Parmi elles, seule une a répondu favorablement avant d’arrêter ses interventions suite à un manque de moyens et de personnel. ”

Depuis lors, la commune poursuit tout de même son travail de stérilisation des chats errants par l’intermédiaire de l’association “Nos amis les bêtes” avec qui elle collabore. “Depuis 2022, nous collaborons avec l’asbl “Nos amis les bêtes” dont les locaux sont situés à la rue des Andrieux à Dour”, poursuit le bourgmestre. “Cette asbl travaille également avec les communes de Dour et Honnelles. Malheureusement, comme la plupart des asbl, elle ne compte que quelques bénévoles et n’a donc pas les moyens financiers ni humains pour pallier la prolifération des chats errants. ”

Malgré tout, la commune continue de consacrer des budgets conséquents pour que la stérilisation des chats errants puisse se poursuivre. Elle les a d’ailleurs doublés pour cette année 2023 montrant ainsi sa volonté d’agir et de proposer un encadrement plus efficace.

“Lors des campagnes de stérilisation, l’animal est attrapé, emmené chez le vétérinaire et ensuite remis sur le terrain après une période de convalescence. La commune a prévu un budget supplémentaire afin que les chats errants puissent recevoir, en plus de l’intervention de stérilisation, des soins de base pour être en bonne santé. Ces soins ne sont d’ailleurs pas repris dans la subvention de la Région wallonne. Pour l’année 2023, nous avons doublé le budget communal et la Région wallonne prévoit un nouveau régime de subvention aux communes. Le tout est réalisé de manière à travailler pour un encadrement plus efficace et local”, conclut Eric Thiébaut.

Les actions ne manquent donc pas à Hensies pour prendre ce problème à bras-le-corps.