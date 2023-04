L’école de Masnuy-Saint-Jean saluée pour la qualité de son air !

”Nous avions proposé notre candidature dans le cadre d’un appel à projets lancé par Belfius, destiné à objectiver la qualité de l’air dans et autour des écoles”, explique Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. Concrètement, Airscan a installé dans et autour de l’école de Masnuy-Saint-Jean des appareils de mesure de la qualité de l’air afin d’effectuer une analyse complète.

Les données collectées doivent alors permettre de développer un plan d’action concret, propre à l’implantation, afin que les enfants y respirent un air plus sain, tout en réduisant les émissions de CO2 de l’école. “Nous avons positivement surpris par la qualité de l’air de l’établissement. L’équipe à la tête du projet pilote n’avait aucune remarque à émettre. Tout juste nous a-t-elle précisé que si l’on souhaitait encore s’améliorer, il fallait prévoir des pantoufles pour nos élèves afin qu’ils se déchaussent en entrant en classe.”

Une proposition qui aura eu le mérite de faire sourire la bourgmestre mais qui, aux yeux de cette dernière, paraît difficile à mettre en place. “On trouve que c’est peut-être un peu “too much” ! Ce que l’on retient, ce sont les très bons résultats enregistrés, fruits du travail des enseignants qui aèrent les classes, du personnel d’entretien qui nettoie la quasi-trentaine de locaux de l’implantation de Masnuy.”

Pas de pantoufles en vue pour les écoliers donc, mais une volonté d’étendre l’analyse aux écoles d’Herchies et d’Erbisoeul aussitôt que possible, avec l’espoir d’enregistrer des résultats tout aussi positifs. Un challenge lorsque l’on sait que la qualité de l’air dans et autour des écoles belges est souvent mauvaise en raison d’une ventilation intérieure insuffisante et de la pollution générée par le trafic automobile élevé.

Les recherches montrent en effet que les niveaux de CO2 dans les salles de classe sont souvent jusqu’à 4 fois plus élevés que les normes autorisées ! Or, ces substances polluantes ont un impact direct sur la santé et les performances des enfants, qui sont plus sensibles à la pollution de l’air parce que leur capacité pulmonaire, leur système respiratoire et leur cerveau sont en plein développement.