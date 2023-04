Quévy : le distributeur Batopin bientôt en fonctionnement

”Nous sommes ravis de voir ce projet aboutir”, commente Florence Lecompte (PS), bourgmestre. Et pour cause, entre les premières discussions avec Batopin, lancées à l’initiative du premier échevin David Volant (MR +) et aujourd’hui, plus de deux ans se sont écoulés. La majorité a en effet dû identifier les sites exploitables et analyser leurs contraintes.

La place de Quévy-le-Petit s’est finalement imposée grâce à une localisation centrale. Il a ensuite fallu rédiger et signer des conventions, faire valider certains choix au niveau du collège communal et ensuite du conseil communal, introduit un permis d’urbanisme et planifier des travaux. Bref, l’installation du distributeur ne s’est pas faite en deux jours, que du contraire.

La bourgmestre espère cependant que l’installation d’un second appareil à Givry sera moins chronophage. “Nous sommes en discussion avec le propriétaire des lieux, notamment. Il s’agit d’un ancien commerce situé à la route de Pâturages. Le local est disponible mais il doit être aménagé.” C’est en effet l’avantage du réseau Batopin : les machines peuvent être installées un peu partout, dès lors qu’elles sont situées “dans des lieux intuitivement perçus par le citoyen comme un endroit idéal pour retirer ou déposer du cash.”

L’objectif de Batopin est de pouvoir offrir, d’ici la fin 2024, un réseau équilibré de 2240 points cash, qui tient compte des environnements de vie et de travail, des modes de déplacement et des lieux où les gens utilisent réellement de l’argent liquide. Aujourd’hui, 36 % des points cash sont en service et 15 % ont trouvé un emplacement et sont en cours d’installation. 51 % du déploiement total du réseau est donc effectif.