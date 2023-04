Frameries : Nestor est poursuivi pour le viol de sa fille. Un enfant est né de cette relation incestueuse

Le 1er septembre 2022, l’épouse du prévenu dépose une plainte à la police. La fille de son époux déclare avoir été victime des abus de son père dès l’année 2015, elle avait alors quatorze ans. Son avocate raconte qu’elle vivait avec sa maman. Au décès de cette dernière, elle a vécu chez sa tante. Son père est réapparu et l’a reprise avec lui. Elle espérait trouver du bonheur au sein d’une famille, elle a vécu l’enfer.

Il l’accuse de mensonge

La jeune fille déclare que le prévenu la considérait plus comme un objet sexuel que comme son enfant. Le prévenu conteste les faits devant le tribunal : “Elle ment, elle ment ! Cela a commencé en 2020. Ça me fait mal d’entendre ça. Pour moi ce n’était pas un viol”.

Le conseil de la jeune fille s’insurge : “Il lui a volé son innocence, sa virginité et sa sexualité à jamais ! Il a continué de la salir après les faits et la naissance de sa petite-fille”. La jeune maman, âgée de 18 ans, demande à être reconnue comme victime. “C’est un psychopathe et un manipulateur”, ajoute la jeune femme.

Du matraquage !

Le prévenu vivait avec une dame à Frameries. Cette dame avait aussi une fille mineure, elle dit aussi avoir été victime des assauts sexuels du prévenu, au point de tomber plusieurs fois enceinte. “C’est elle qui m’appelait pour la masser sous la douche. Elle venait me voir dans mon lit quand je dormais”, déclare le prévenu.

L’avocate de la jeune fille relève que sa cliente n’a jamais eu d’autres partenaires sexuels que son beau-père. “Je ne vois pas de consentement, mais un enfant qui obéit à une figure paternelle. On est dans du matraquage”, déclare Me Biefnot, hallucinée d’entendre les contestations du prévenu. “Cette jeune femme est marquée à jamais, son histoire a fait le tour des réseaux sociaux”, poursuit l’avocate.

La jeune femme est en pleurs : “Cela a duré six ans, on m’a traité de tous les noms. Je voyais en lui une figure paternelle. Je ne pourrais plus dire je t’aime à ma mère”.

La peur du bourreau

“Les victimes vivaient dans la peur, sous la coupe de leur bourreau”, déclare le substitut du procureur.

Ce dernier a requis une peine ferme de quinze ans en raison de la gravité des faits, du risque de récidive moyen et des dénégations du prévenu, lequel réagit sans réfléchir à ses pulsions, selon l’expert en santé mentale. Une mise à disposition du tribunal d’application des peines, pour une durée de quinze ans, est requise également.

Pour la défense, Me Jérémie Berger est confronté à un cas compliqué. Il conteste les périodes infractionnelles retenues par le parquet, et a pour mandat de plaider l’acquittement d’un homme qui conteste tout. Un sursis probatoire est proposé à titre subsidiaire.

Jugement le 3 mai.