Il encourt une peine de quatre ans pour avoir bouté le feu à des poubelles dans un immeuble à Cuesmes

Le président du tribunal, Laurent Schretter, est interpellé par la gravité des faits, lui qui a commencé sa carrière à l’instruction au moment du tragique incendie de l’immeuble des Mésanges à Mons. C’était il y a vingt ans et sept personnes y avaient trouvé la mort.

Auteur rapidement identifié

Dans le cas présent, les pompiers sont appelés, la nuit du 19 au 20 janvier dernier, vers 4h05, à la Résidence des Comtes du Hainaut à Cuesmes, non loin du rond-point du Coq. Il s’agit d’un immeuble qui abrite 163 appartements. Près de 120 personnes sont évacuées et 300 sont confinées chez elles, durant l’intervention des services de secours.

Une enquête est menée. Les pompiers découvrent qu’on a bouté le feu à quatre poubelles dans un local. La scène a été filmée et le suspect est identifié. Il s’agit d’un quadragénaire, chauffeur de bus, père de famille, qui est usufruitier d’un appartement de l’immeuble ! L’appartement de sa fille se trouve juste au-dessus du local des poubelles.

Rentré chez lui une heure avant les faits

Le suspect est interpellé, chez lui, une heure après l’incendie. Jean-François a passé la soirée chez son amie en France. Il est ensuite rentré sur Mons pour vider quelques bières dans des bars du Marché-aux-herbes. Il est rentré chez lui à 3h09, heure à laquelle il a détruit plusieurs véhicules en brisant des pare-brises.

Interrogé par la police, il raconte qu’il a bu et qu’il voulait brûler les lettres envoyées par sa compagne, avec laquelle il s’est disputé durant la soirée. Toutefois, l’analyse alcoolémie est négative. Par contre, il a consommé des médicaments.

Déjà condamné à 18 mois avec sursis pour des faits de violence, Jean-François encourt une peine de quatre ans de prison ferme.

Double face

Selon Me Fabrice Guttadauria, Jean-François a déjà entamé une thérapie. Il présente un homme à double face. “Il est chauffeur de bus à temps plein, il a la responsabilité de plusieurs centaines de personnes par jour. Il est très attaché à sa fille et il a toujours été respectueux de ses engagements professionnels et financiers. D’un autre côté, il est impulsif et il a été condamné à Charleroi, après dix mois de détention préventive”.

Le pénaliste estime que “ce sont des faits aussi isolés qu’insensés”. Il ajoute que, le 20 décembre 2022, son client a fait des recherches sur internet pour apprendre comment gérer son stress.

Pas un pyromane, selon son avocat

Me Guttadauria est convaincu que son client n’est pas un pyromane. “Je ne pense pas qu’il avait conscience de la gravité de son geste, car il est allé se coucher tout de suite après. Enfin, les enquêteurs ont retrouvé un jerrycan dans sa voiture, contenant du gasoil de chauffage. Il ne l’a pas utilisé”.

Selon l’avocat, Jean-François a pris conscience de la gravité des faits et il appuie son affirmation sur base du rapport d’expertise en santé mentale. “Il s’engage à indemniser les parties civiles”, dit-il. Le syndic de l’immeuble et plusieurs locataires réclament un dommage.

Un sursis probatoire est demandé par Me Guttadauria, avec interdiction de boire et de ne plus fréquenter l’immeuble.

Jugement le 3 mai.