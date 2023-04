Une personne recherchée, arrêtée à Colfontaine par la police Boraine

La seconde enquête portait sur un véhicule volé à la rue de Valenciennes à Boussu. “Jeudi dernier, nos services ont été informés par la police fédérale qu’un véhicule se déplaçant avec une plaque d’immatriculation volée se trouvait sur notre territoire. À peine le message reçu qu’une équipe du Service Intervention procédait à son interception. À son bord, 4 mineurs dont un a par ailleurs tenté de s’enfuir… ”, indique la zone de police Boraine.

Le contrôle de police a finalement révélé un défaut de permis de conduire pour le conducteur et une conduite sous influence de stupéfiant. Le recel de plaque volée a également été retenu par les forces de l’ordre. Le véhicule a donc été immobilisé et enlevé par un dépanneur. Une saisie de stupéfiants a finalement été réalisée sur la personne ayant tenté de s’enfuir. De plus, connu des services de police, le jeune homme a été privé de liberté et présenté à un Juge de la Jeunesse.