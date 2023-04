Avant de faire son retour à Dour, le Street Food Village posera ses 15 foodtrucks à Montignies-sur-Roc lors des Fêtes de la musique

Les amateurs de frites fraîches et de sauces seront notamment aux anges lors de l’événement. “Le Street Food Village aura, cette fois-ci, lieu en même temps que les Fêtes de la musique de Montignies-sur-Roc. La commune se chargera de toute la programmation musicale. Plus de huit concerts gratuits seront ainsi au programme. Les enfants ne seront pas en reste puisqu’un espace de jeux avec de nombreux carrousels leur sera dédié. De notre côté, nous nous chargerons de la mise en place de 15 foodtrucks différents et innovants”, indique David Feron, organisateur du Street Food Village.

Parmi ces foodtrucks innovants, les visiteurs pourront notamment profiter d’un bar à sauces, des frites fraîches de l’un des meilleurs frituristes de Belgique mais également d’une spécialité venue tout droit des Etats-Unis : le Dragon’s Breath. “Les Dragon’s Breath sont des céréales que l’on vient tremper dans l’azote. Lorsque l’on croque dedans, de la fumée sort faisant penser au souffle du dragon. C’est une toute nouvelle spécialité américaine qui vient de démarrer Outre-Mer”, explique David Feron.

Que les potentiels visiteurs se rassurent, toutes ces découvertes pourront être faites à un prix raisonnable. Tous les produits seront en effet proposés à un prix low cost afin que le plus grand nombre puisse en profiter. “Nous avons réussi à attirer le meilleur frituriste de frites fraîches de Belgique. Il viendra ainsi proposer des paquets de frites low cost afin de faire découvrir la frite fraîche aux visiteurs. Un panel de plus de 20 sauces sera également proposé dans le bar à sauce, le tout à un prix très démocratique également”, conclut David Feron.

Un événement qui se voudra donc aussi gourmant que musical et accessible. Le rendez-vous est d’ores et déjà donné aux 17 et 18 juin prochains.