Frameries : son ancien employeur lui réclame 41.636 euros pour des marchandises consommées et non payées !

Le 7 juillet 2021, il est nommé responsable de la station-service, mais il est prié de plier bagage quelques mois plus tard. Son patron l’accuse d’un vol domestique et dépose une plainte. Sur des images vidéo, on voit Jérôme prendre un paquet de tabac, deux bouteilles d’apéritif et une boisson, qu’il ne paye pas.

Le Framerisois jure qu’il comptait régler sa dette le lendemain, mais son employeur ne lui fait aucun cadeau. Il lui envoie une note de… 41.636 euros ! C’est un peu beaucoup pour un paquet de tabac et trois bouteilles.

Le carnet noir

“Après inventaire, l’employeur a constaté que beaucoup de choses n’avaient pas été payées, et notamment des cartes de téléphone prépayées”, explique l’avocat de l’employeur. Ainsi, Jérôme aurait consommé l’équivalent de quatre cents capsules de café, soit un préjudice de 800 euros, durant sa période de travail au sein de l’entreprise.

Pour le ministère public, la prévention est établie. “Il a été longuement auditionné le 27 décembre 2021. Il a déclaré qu’il était courant qu’il se serve sans payer, mais qu’il notait ses dettes dans un carnet noir. Mais où est donc ce carnet noir ? Qu’il nous le montre” exige le substitut du procureur. “Ce n’était pas un carnet, mais un bout de papier” répond le prévenu.

La présidente du tribunal correctionnel signale au prévenu qu’il a signé un document, reconnaissant sa faute. “Oui, mais c’était pour le paquet de cigarettes et les boissons, pas pour le reste ! ” répond Jérôme. Une peine de six mois de prison est requise par le parquet.

Employé mobile

Me Valentine Liénard s’étonne de tant de reproches envers un homme qui devait être un bon élément, car ses contrats ont été renouvelés deux fois, avant de décrocher un CDI. “Il se déplaçait souvent entre les trois magasins de l’entreprise, comme son patron d’ailleurs. Il n’y a eu aucun inventaire effectué au moment de son engagement. La partie civile n’a donc aucun point de départ pour réclamer un dommage”.

Comme Jérôme est en aveu d’un seul vol, sur une seule journée, son avocate a plaidé une suspension du prononcé de la condamnation. “Il est prêt à rembourser la note, mais pas 41.636 euros ! ”

Au sein du magasin, personne n’a jamais dénoncé les agissements de Jérôme. Par contre, après son licenciement, ils ont tous déclaré qu’il était le seul à consommer et à payer après…

Jugement dans un mois