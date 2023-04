Jemappes : une femme aveugle et son fils agressés par deux individus armés. Un tir blesse le fils à la jambe.

L’une des victimes est une femme aveugle, blessée après l’agression qui a eu lieu chez elle. En pleurs, elle raconte qu’elle vit dans la peur depuis cette agression. “J’ai entendu deux tirs. Je criais d’arrêter. Je suis sortie dans la rue pour crier : mon fils est mort” dit-elle.

Le fils n’est pas mort. Il a été blessé par une balle au niveau de la cuisse, et à la tête par des coups portés avec un objet contondant. “Je n’arrive plus à vivre, je dors mal, je suis traumatisé par la scène. Ce sont eux ! Ils m’ont dit qu’ils étaient venus pour tout me prendre, notamment les bijoux de ma mère”, dit-il.

Deux auteurs

Les deux auteurs ont pris la fuite sur un scooter. Le fils donne l’identité des deux hommes, qu’il connaît, Jordan et Mamadi. Le jeune homme précise à l’audience que Mamadi avait tenté de l’embaucher dans un trafic de stupéfiants. Il a refusé. C’est peut-être un mobile. Le ministère public estime qu’il est crédible car Mamadi détenait une importante somme d’argent en liquide et des produits stupéfiants sur lui, le jour de son arrestation.

Le 4 juillet, Jordan est placé sous mandat d’arrêt. Chez lui, les policiers retrouvent une matraque électronique, arme prohibée. Il donne plusieurs versions aux policiers, mais confirme que son coprévenu était bien l’homme qui l’accompagnait et qui l’avait obligé à commettre cette agression, sous la menace. À l’audience, il se rétracte, déclarant que l’autre homme n’était pas Mamadi.

Deux acquittements demandés

Ce dernier déclare qu’il n’était pas présent. Toutefois, la téléphonie prouverait qu’il se trouvait à Jemappes au moment des faits. Me Ronveau plaide l’acquittement de son client pour cette tentative de vol avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes (arme, plusieurs auteurs, vulnérabilité de la victime). “Son téléphone active une borne vers 14h30, soit cinq heures avant les faits”, précise l’avocat.

L’avocate de Jordan explique que son client a agi sous la contrainte d’un certain Réki, venu le chercher chez lui, à Havré. “Il s’est rendu à la police. Il n’a aucun casier judiciaire et il n’est pas impliqué dans un trafic de drogue. Il fait l’objet de menaces avec arme, et sa famille a également reçu des menaces”. La tentative de vol est contestée. Un acquittement est plaidé. Une requalification en coups et blessures est possible. Une suspension du prononcé de la condamnation est alors demandée.

Agression d’un agent de la STIB à Bruxelles

Mamadi, quant à lui, est arrêté le 2 novembre 2022 à Bruxelles où, selon le ministère public, il s’est rebellé contre les policiers. L’agression d’un contrôleur du métro bruxellois lui est aussi reprochée. Les deux hommes ont chuté dans l’escalator et le contrôleur a été blessé. Il n’a toujours pas repris le travail.

Pour le ministère public, les préventions sont établies. Me Ronveau ne les conteste pas. “Il était recherché et détenait des produits stupéfiants sur lui. Il a pris la fuite”, raconte l’avocat qui plaide un sursis probatoire. Mamadi a deux antécédents judiciaires en jeunesse, notamment pour un vol avec violence.

Le jugement sera prononcé le 3 mai.