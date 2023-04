Âgés de 20 ans, ils braquent plusieurs commerces des deux côtés de la frontière franco-belge

Les policiers entrent dans la maison, dans laquelle trois hommes sont train de trier leur butin de la matinée. Un quatrième dort sur le canapé. Ils sont soupçonnés d’avoir commis un vol avec violence dans une boulangerie à Bavay, une dizaine de minutes plus tôt, vers 7h30.

Plusieurs braquages en Belgique

Ils sont aussi soupçonnés d’avoir commis un autre vol avec violence, le matin même vers 6h00, dans une librairie de la rue Léon Duffuisseaux à Frameries. Là-bas, quatre hommes encagoulés et armés ont maîtrisé la gérante et un client matinal, pour voler des cigarettes, le contenu de la caisse et quelques boissons. Dans les deux cas, ils ont pris la fuite à bord d’une Renault Clio.

Les polices belge et française collaborent et découvrent que ces gaillards sont suspectés d’autres agressions à main armée dans des commerces et stations-service, deux à Erquelinnes le 4 octobre 2021, deux à Honnelles les 22 et 24 septembre 2021, et deux à Quévy, le 29 septembre et le 9 octobre 2021.

L’un d’eux est remis aux autorités judiciaires belges sept jours plus tard. Il conteste, mais le tribunal correctionnel de Mons lui inflige une peine de cinq ans, assortie d’un sursis pour ce qui excède la moitié de la peine. “Il n’a pas fait appel, je suppose donc qu’il ne conteste plus”, constate l’avocat général en appel.

Le chef de bande écope de dix ans

Y.B, 22 ans, est remis aux autorités belges le 4 novembre 2021. Il déclare à la police : “je n’ai aucun revenu, à part… ” Il n’ira pas plus loin, malgré les insistances des enquêteurs. Il conteste tout chez le juge d’instruction, sauf l’achat de la Clio, volée à Amiens.

Le tribunal considère qu’il est coupable de plusieurs vols avec violence, d’une extorsion, d’une tentative de vol, de trois recels et de participation à une association criminelle. Le chef de bande écope d’une peine de dix ans de prison. Il est en appel sur la peine uniquement, insistant sur le fait qu’il n’a aucun antécédent judiciaire en Belgique. Toutefois, il a été condamné en France, ce qui incite le ministère public à retenir la circonstance aggravante de récidive.

“La cour doit juger une personne, mais il n’y a aucune enquête de moralité”, regrette Me Rutigliano. Ce dernier dépose diverses attestations de proches, qui souhaitent que le jeune homme rentre au bercail. Un sursis probatoire sur une peine de cinq ans est proposé par l’avocat.

“Je vais gâcher ma vie, si je reste en prison”, déclare le prévenu. “Vous pensez que c’est audible pour les victimes ? ”, demande la présidente de la cour. L’une d’elles a fait une grave dépression après l’agression et son époux a demandé le divorce…

Proxénète à 20 ans

Y.Z, 23 ans, fait usage de son droit au silence à la police et chez le magistrat instructeur, mais le tribunal le condamne à huit ans de prison. Comme Y.B, il est connu des autorités judiciaires françaises depuis son enfance. Majeur, il a été condamné pour proxénétisme aggravé à Lille. Y.Z a fait appel du jugement et espère une peine plus clémente. “La répression et l’incarcération l’ont aidé à réfléchir. Cela fait dix-huit mois qu’il est en prison”, déclare Me Radelet, son avocat. Un sursis probatoire est demandé.

L’avocat français de S.K a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute, conformément à la décision du tribunal. “C’est une équipe à tiroirs, le rôle des uns et des autres n’est pas déterminé”, indique son avocat français.

Des excuses envers les victimes

M.E.Y, le plus jeune de la bande, arrêté le 22 mars 2022, est en aveux d’un vol avec violence, commis le 24 septembre 2021 à Honnelles. Son ADN a été retrouvé sur une salopette. “Il s’est embarqué dans cette affaire, suite à des soucis familiaux”, raconte Me Discepoli.

Après neuf mois de détention préventive, il est parti vivre dans le Grand-Est. Le jeune homme a écopé de trois ans avec sursis. Une confirmation est demandée en appel, par le ministère public et la défense. “J’ai compris, je travaille et je ne recommencerai plus. Je m’excuse auprès d’Isabelle, la victime”, a déclaré le prévenu, imité par Y.Z.

I.D a écopé également d’une peine de trois ans avec sursis probatoire pour une tentative de vol et un vol avec violence à Erquelinnes. Il est en aveux d’avoir participé à ces faits et les regrette. Me Vervaeke demande de confirmer cette peine.

Arrêt le 4 mai.