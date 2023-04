Jurbise : les 15-18 ans invités à prendre la parole

La question leur sera posée par la bourgmestre. “C’est la première fois que nous organisons cette réunion”, précise cette dernière. “Nous ne savons pas du tout ce que cela donnera, si les jeunes répondront à l’invitation ou s’il faudra renouveler l’expérience. Mais nous espérons qu’ils saisiront cette opportunité de nous faire part de leur vécu, de leur expérience en tant que Jurbisien.”

Pour la députée-bourgmestre, donner la parole aux jeunes a du sens. “Ce sont les citoyens de demain mais il s’agit aussi et surtout d’un public difficile à toucher. On en fait, je pense, déjà beaucoup et pour toutes les générations mais cette tranche d’âge là, plus particulièrement, est plus difficile à cerner. On leur propose de prendre la parole, de s’exprimer tout à fait librement, sur tous les sujets qu’ils souhaitent aborder.”

Et ensuite ? “On ne peut pas promettre de donner suite à toutes leurs propositions mais on s’y montrera en tout cas attentifs et si c’est réalisable, selon des budgets abordables, pourquoi pas ! On ne parle pas forcément de projets d’ampleur. Il peut aussi s’agir d’organiser quelque chose, avec le soutien logistique de la commune. On s’attend en tout cas à des discussions riches et variées.”

La bourgmestre et ses échevins n’entendent pas s’arrêter là. Le 16 mai prochain, en collaboration avec le Cercle Économique Jurbisien (CEJ), ce sont les 16-25 ans qui seront prioritairement ciblés dans le cadre d’une action destinée à les aider à s’orienter dans leur vie d’adulte. Études, formations, emplois ; différentes thématiques seront abordées de manière très individualisées.