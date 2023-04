Démarches relancées pour la rénovation de la place du Ballodrome : “nous espérons que les travaux pourront débuter début 2024”

C’est l’un des projets phares du budget 2023 de Quiévrain. La rénovation et le réaménagement de la place du Ballodrome sont en effet attendus de longue date mais différents contretemps freinent quelque peu les démarches. Normalement lancé l’année dernière, le début de chantier a finalement dû être reporté à cause de l’inflation. L’entreprise choisie n’était donc plus en mesure de réaliser les travaux au prix annoncé. Il fallait donc relancer toutes les démarches. Un retour du pouvoir subsidiant vient d’ailleurs d’être obtenu par la commune qui peut relancer les démarches.