Les travaux à réaliser au parc de Baisieux étant identifiés, la commune se penche désormais sur la réalisation du cahier des charges

Alors qu’une piste de pétanque, un espace de street workout et de jeux pour enfants ont déjà pris place par le passé dans le parc de Baisieux, les aménagements vont pouvoir se multiplier grâce à ce subside. Un espace récréatif multigénérationnel, terrains de multisports, tyroliennes et zones de pique-nique et de détente viendront s’ajouter. Un parcours de balade verra également le jour.

”Nous venons de désigner un bureau d’études dans le cadre du projet de réaménagement du parc de Baisieux. Les différents travaux à réaliser ont également été fixés. Un cahier des charges va désormais être dressé afin de sélectionner une entreprise qui sera en charge des travaux. Ces derniers ne concerneront pas les espaces de jeux mais bien d’infrastructures. Cela comprend le cheminement à travers le parc et tous les aménagements qui verront le jour tout au long de ce dernier. Les plantations sont également comprises dans le marché”, indique Pierre Tromont, échevin des Finances à Quiévrain.

Contrairement à la place du Ballodrome, les démarches pourraient aboutir avant la fin de l’année. “Si le prix remis par les entreprises respecte celui prévu à cet effet, les démarches pourraient être bien plus courtes que celles pour la place du Ballodrome.”

Pour rappel, la commune de Quiévrain n’est pas la seule avoir obtenu ce subside wallon. C’est également le cas de celle d’Hensies qui réaménagera sa place communale. Son agrandissement est prévu tout comme la rénovation du revêtement, le réaménagement du parking et la pose de nouveaux mobiliers.