La bande dessinée à l’honneur à Quaregnon

Cette édition 2023 sera placée sous le prisme du genre et fera la part belle aux artistes, tous domaines confondus. “La soirée d’ouverture aura lieu le 28 avril prochain à 19 heures et sera l’occasion de découvrir un ciné-concert exceptionnel, mariant musique live et images animées pour une expérience unique et immersive, en hommage à la posérie de Prévert, Desnos et Apollinaire”, précise la maison culturelle.

Pas moins de 16 films-poèmes d’animation seront réunis et interprétés ou chantés en direct par les musiciens. Épinglons également l’exposition de Léonie Bischoff, artiste renommée et membre du collectif des créatrices de BD contre le sexisme. Elle a publié successivement Hoodoo Darlin', La Princesse des Glaces, le Prédicateur et le Tailleur de pierre. Son vernissage débutera le 5 mai à 19 heures mais l’exposition sera visible gratuitement jusqu’au 10 juin prochain.

Le festival se poursuivra avec, le 13 mai entre 14 heures et 18 heures, la journée officielle des Rendez-vous BD. Une vingtaine d’artistes issus de différents domaines autour de la bande dessinée seront réunis. Rencontres avec les auteurs, séances de dédicaces, battle de dessin, stands de tatouages, activités numériques et animations sont au programme. “Le festival a pour objectif de faire découvrir la richesse et la vivacité de créations belges et étrangères, en proposant une programmation variée”, précise encore l’équipe.

Passionnés ou simples curieux, les Rendez-vous BD devraient permettre à chacun de découvrir de nouveaux horizons créatifs et artistiques.