Un sentier “pirate” fermé dans le bois de Baudour : “une question de sécurité”, selon la Région wallonne

”Par définition, nous n’avons pas vocation à créer de nouveaux sentiers tous les deux jours et dans ce cas-ci, il s’agissait d’un sentier qui n’était pas officiellement reconnu”, précise Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. “Notre mission consiste notamment à protéger la faune et la flore qui peuplent nos bois. Les promeneurs ne s’en rendent pas toujours compte mais en fréquentant certaines zones, ils piétinent l’assiette des animaux.”

Des panneaux d'interdiction viennent d'être installés par le DNF dans le bois de Baudour, aux abords du sentier "pirate." ©D.R.

Le sentier dont question s’est en réalité façonné avec le temps, par le passage de vététistes, de promeneurs et de cavaliers. “Les sillons étaient formés, ce qui poussait toujours plus de monde à emprunter ce sentier qui n’est pas un sentier officiel”, complète Jean-François Dulière, chef de cantonnement de Mons. “Si ce sentier “pirate” a été fermé, ce n’est pas sans raison.”

Et de préciser : “la multiplication du nombre de sentiers a pour conséquence qu’il n’y a plus de zones de quiétude. Mais en plus, il s’agit ici d’une zone dangereuse car elle abrite d’anciens puits de mine. Le sol n’est pas toujours très stable. Par ailleurs, le sentier mène à d’anciennes structures minières qui abritent des populations de chauves-souris, et elles ont besoin de calme. Les promeneurs n’ont pas forcément de mauvaises intentions mais nous nous devions d’intervenir.”

Via l’installation de panneaux d’interdiction, donc. “Le sentier sera surveillé, dans la mesure du possible et de nos moyens, mais nous faisons surtout appel au sens civique des promeneurs. Ce sentier n’est pas fermé par plaisir ou dans une volonté de priver les gens de la liberté de se promener. Le Bois de Baudour est très dense et compte de multiples sentiers officiels, entretenus. Tout le monde peut donc trouver son bonheur.”

Sans pour autant s’exposer à une amende. À bon entendeur, comme on dit.