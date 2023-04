Coup d’accélérateur pour la construction d’une maison villageoise à Sars-la-Bruyère

Évoqué dès 2007, ficelé en juin 2019 et soumis pour approbation ministérielle dans la foulée, il avait été quelque peu “oublié” du fait d’un changement de casting gouvernemental. En 2020, le conseil communal votait une convention de faisabilité, indispensable pour permettre la libération de subsides, après négociation et accord de la Région wallonne.

”On est dans une annonce de projet, ce qui signifie que la demande de permis n’a pas encore été introduite. Mais cela ne devrait pas tarder”, précise Jean-Marc Dupont (PS), bourgmestre. “Les citoyens ayant la possibilité de formuler leurs remarques, je ne souhaite pas en dire davantage afin de pas interférer d’une façon ou d’une autre.” Précisons cependant bien qu’il s’agit de construire une maison villageoise, au bénéfice des associations et de la population.

On est donc a priori bien loin d’un projet polémique entraînant désagréments et nuisances. “On prendra le temps d’étudier les remarques qui sont formulées dans le cadre de cette annonce de projet”, promet encore le bourgmestre. “L’idée est bien de répondre et de coller aux besoins qui sont formulés. Quant aux activités qui seront autorisées, le collège communal aura le dernier mot. Mais on parle d’activités douces, associatives, collectives.”

Un éventuel retour vers les citoyens n’est pas exclu, en fonction des retours formulés, même si la procédure ne l’impose pas. Pour le reste, il faudra encore prendre un peu patience, aucun calendrier de mise en œuvre n’était annoncé à ce stade.