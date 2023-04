La route d’Ath bientôt en chantier à Jurbise : “aucune communication n’avait été prévue par le SPW !”

Plus encore du côté des communes de Jurbise et de Lens puisque le Service Public de Wallonie (SPW), gestionnaire de la voirie, n’avait pas communiqué vers elles. “J’ai appris le lancement imminent des travaux un peu par hasard”, explique Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise. “Ils auraient dû être lancés en mars mais j’ai immédiatement exigé une réunion de coordination, en présence du SPW, de la police, de la bourgmestre de Lens.”

Révoltée, l’élue n’a pas manqué de s’exprimer face aux services régionaux. “Je dois admettre avoir été particulièrement désagréable lors de cette rencontre. Ils étaient prêts à lancer le chantier alors qu’aucune information n’avait été communiquée aux riverains. En tant qu’autorités communales, nous sommes les premiers vers qui les citoyens se tournent en cas de problèmes et doléances. La moindre des choses, pour que tout se passe au mieux, c’est donc de communiquer !”

C’est ainsi qu’une réunion d’information est organisée ce lundi soir. “Là encore, c’est moi qui ai exigé que cette rencontre soit prévue. Les riverains concernés pourront prendre connaissance du déroulement des travaux. La circulation devrait, normalement, être maintenue dans les deux sens afin de limiter au maximum les désagréments. Mais il faut malgré tout s’attendre à des difficultés. En pleine saison estivale, ça tombe extrêmement mal.”

Jacqueline Galant ne comprend par ailleurs pas le choix de rénover, en priorité, ce tronçon de la route d’Ath. “On demande depuis de longues années la réhabilitation de cet axe majeur et la partie concernée ici n’est pas celle qui est la plus endommagée.” La réfection de la section comprise entre l’académie de police et le carrefour du Dragon est, normalement, toujours bien prévue au Plan Infrastructure et Mobilité pour Tous. Mais à ce jour, aucune date de début de chantier n’est annoncée, ce qui irrite la bourgmestre.

”Si ce n’est pas se foutre de la tête des gens (sic), je ne sais pas ce que c’est !”. Du côté du SPW, on insiste sur le fait que ce chantier était également repris au PIMT, et qu’il n’est dès lors pas surprenant qu’il soit lancé. “Le montant du chantier est estimé à près de deux millions d’euros TVAC. La date de lancement ne dépend pas de nous mais de l’obtention de l’ordonnance de police”, précise le service communication.

En matière de circulation, le SPW souhaite se montrer rassurant. “Il n’y aura pas de déviation car l’assiette de circulation (comprenez la largeur de la route, NdlR) est suffisamment large.” Les automobilistes seront donc déviés sur les bas-côtés, comme ils le seraient sur une bande d’arrêt d’urgence en cas de travaux sur une autoroute. À ce chantier plus important s’ajouteront dans la foulée deux autres chantiers, au niveau de l’entrée de Lens et au niveau de la place de l’église de Jurbise, où la circulation sera régulée par un feu tricolore.