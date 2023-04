Nouveau succès pour le Relais pour la vie de Dour dont la cagnotte devrait monter à 30 000 euros malgré la pluie

”En tant que présidente, je suis vraiment contente de cette deuxième édition du Relais pour la Vie de Dour”, confie Emerence Crompot, Présidente du comité du Relais pour la Vie. “Le seul petit souci se situait au niveau de la météo. Le soleil nous a un peu accompagnés entre 16h et la nuit, ce qui a facilité le travail des équipes à ce moment-là, mais pour le reste nous avons eu de la pluie. Je suis donc encore plus fière du chèque, des bénévoles et du travail des équipes car ils ont dû avoir le sourire et être aux côtés des battants tout en faisant face au mauvais temps.”

En termes de chiffres, 37 équipes étaient inscrites, soit près de 950 participants, sans compter les inscriptions de dernière minute réalisées sur place. “69 battants étaient également présents pour l’événement. Notre chèque provisoire s’élève ainsi à 27 328 euros grâce à toutes les personnes mobilisées. Je suis pratiquement certaine qu’il s’élèvera à plus de 30 000 euros puisque pas mal de choses n’ont pas encore été versées et devront seulement s’ajouter au décompte final”, poursuit Emerence Crompot.

Un nouveau succès donc pour l’événement qui fait désormais partie des rendez-vous annuels inscrit au calendrier dourois. “Nous prenons déjà rendez-vous pour 2024”, annonce Emerence Crompot. “À la fin de l’événement, la majorité des équipes était déjà motivée à faire plein de choses pour la prochaine édition. Il y a vraiment de l’engouement derrière le Relais pour la Vie de Dour. Le bourgmestre avait même indiqué qu’il ne visualisait plus une année à Dour sans le Relais pour la Vie.”

Des nouveautés pour diversifier l’événement

Pour assurer sa pérennité, l’événement sait se diversifier en apportant son lot de nouveautés. Pour cette année, elles se situaient dans l’introduction de tours chronométrés pour les participants le souhaitant mais également par un concours de mascottes. “Une majorité d’équipes est venue récupérer son bâton relais pour pouvoir comptabiliser leur nombre de tours. Cela a évidemment séduit principalement les plus sportifs. Le concours de mascottes et de déguisements a également eu son petit succès. Les gens ont vraiment bien joué le jeu. Pour le défi du fil rouge, plusieurs équipes ont réussi à constituer la phrase et ont donc été tirées au sort. Le plus gros lot a été décerné au meilleur déguisement qui repart avec un week-end en cabriolet Mercedes”, conclut Emerence Crompot.

Un événement caritatif donc, qui sait également séduire et gâter les participants.