”L’un des plus beaux villages de Belgique”, “perle des Hauts-Pays”, un média français élogieux en parlant du village de Montignies-sur-Roc

”On l’appelle perle des Hauts-Pays. À moins d’une heure de Lille se niche l’un des plus beaux villages de Belgique. Avec sa jolie place, son château, ses monuments et ses coins de nature et de verdure, Montignies-sur-Roc est un petit village à découvrir de toute urgence”, peut-on notamment lire dans les colonnes du Lille Actu.

Des éloges qui font également la fierté de tous les habitants de la commune. Une reconnaissance qui a évidemment de quoi plaire au bourgmestre des Honnelles, Matthieu Lemiez (PHA). “Je n’avais pas pris connaissance de cet article. C’est évidemment une grande fierté de voir que nos villages séduisent à l’étranger. Ils se démarquent principalement par leur caractère rural et verdoyant. Voir que des pays voisins soulignent l’attractivité de nos villages fait évidemment plaisir.”

La commune qui veille d’ailleurs à maintenir cet attrait touristique à travers différents projets menés au sein de l’entité. “Préserver le cadre attrayant et rural de nos villages fait partie de nos priorités. Nous veillons à animer les villages tout en les embellissant et veillant à ce qu’il soit propre afin de faire de donner l’envie aux visiteurs d’y revenir”, poursuit Matthieu Lemiez.

Le média français n’a effectivement pas manqué de souligner le cadre idyllique du village. “Montignies-sur-Roc, ce sont aussi de superbes paysages naturels et de belles balades en perspective. Il faut dire que la ville se situe au cœur du parc naturel des Hauts-Pays”, souligne Lille Actu.

Une reconnaissance assez anecdotique qui aura au moins le mérite de rendre fier le bourgmestre et les habitants de la commune et plus particulièrement ceux du village de Montignies-sur-Roc. Inutile de rappeler que le village est également repris dans la liste des plus beaux villages de Wallonie.