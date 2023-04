Actuellement sur place, la SWDE veille à régler le problème au plus vite. En attendant, le secteur est bien entendu à éviter. “Des barrières sont installées au carrefour des rues de la Baille et Vallaville ainsi qu’au carrefour des rues de la Roche et des Bouloirs. Une déviation est mise en place par les rues de Baille, de Cambron, de Montignies, de la Place et des Écoles”, indique la commune de Lens.

Prudence et patience donc pour les automobilistes passant par là.