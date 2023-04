Des subsides européens pour les projets portés par le CPAS de Frameries

Pour ce dernier, en collaboration avec le SAFSB (Service d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage) et l’ensemble des acteurs dans le secteur de l’emploi (Le Forem, les syndicats et les ASBL actives dans le domaine socioprofessionnel), le CPAS de Frameries portera un projet innovant permettant d’accompagner les personnes fragilisées (sans emploi depuis 2 ans) dans leur parcours socioprofessionnel en les remettant à l’emploi par le biais d’une formation et d’un accompagnement individualisé adapté en fonction de leurs aspirations.”

Des formations pour les métiers d'avenir

Cet appel à projets est “marqué par son caractère innovant et ambitieux”, précise le président du CPAS, Julien Donfut (PS). “S’inscrire dans l’objectif d’une “entité territoriale sans chômeur de longue durée” est un projet d’envergure pour le CPAS de Frameries. Des formations pour des métiers d’avenir seront proposées aux candidats potentiels afin de répondre aux besoins locaux et sociaux en matière d’emploi sur le territoire.”

À Frameries, l’un des métiers qui sera par exemple valorisé sera celui d’aide-familiale. “Nous avons à l’esprit que notre commune est confrontée au vieillissement de la population et au maintien des seniors à domicile. Il est donc primordial de former adéquatement les candidats à cette fonction.” Une seconde formation de maraîcher sera par ailleurs proposée à travers le projet “Elementerre.”

”Pour ce projet agricole, financé dans le cadre de la programmation classique du FSE, le CPAS mettra une partie de ses terres à disposition des formateurs du centre IFAPME Mons-Borinage Centre. L’objectif, au travers d’une formation qualifiante, sera de soutenir une production de légumes bio pour garantir une logique du développement durable et un circuit court qui assureront un avenir et une santé meilleurs pour les générations futures.”

Une enveloppe de 2,6 millions

Olivier Deviviers, administrateur délégué du SAFSB, confirme par ailleurs que “les mesures mises en place conjointement avec le CPAS permettront de concrétiser le projet sur le terrain à travers l’accompagnement psycho-social du public visé. La mise en formation sera encadrée par nos formateurs. Mais le projet ne se limite pas à ça : durant la période de formation pour les futurs candidats, nous irons plus loin en proposant la mise en place d’un service de garde, durant la période des vacances de l’enseignement, destiné aux enfants en âge d’être scolarisés.”

Le projet Innov’actions bénéficiera d’un subside européen à hauteur de 2,3 millions d’euros, le reste du budget étant financé par la Région wallonne, tandis que le projet Elementerre profitera d’une enveloppe de 305 952 euros.