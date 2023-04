Dour : une prostituée et ses gardes du corps piègent “une vingtaine “de clients

La jeune femme est poursuivie pour avoir escroqué ses clients, “une vingtaine” a-t-elle déclaré, avec le concours de ses compagnons. Ainsi, plusieurs hommes ont été obligés de payer, sous la menace d’une arme, une prestation qui, parfois, n’a pas eu lieu.

Dans ce genre d’affaires, les victimes ne se revendiquent pas auprès de la police, par peur de la réaction de leurs proches. Toutefois, certains l’ont fait. D’autres personnes se sont aussi manifestées auprès de la police, dont une femme âgée de 63 ans, déclarant avoir été victime d’un vol avec violence, de leur téléphone portable, dans la rue. À chaque fois, il s’agissait d’un homme et d’une femme. Kelly et son dernier compagnon, Andy, sont identifiés par les victimes.

Enfant né en prison

Une dizaine de faits sont reprochés à Kelly, son ancien amoureux, et le nouveau qui est le père de sa fille, née au sein de la prison de Lantin, il y a trois mois, alors que Kelly était en détention préventive.

Kelly, qui est détenue sous surveillance électronique depuis peu, ne conteste pas les faits. Son avocat remet cependant en question la prévention d’escroquerie. “Elle n’a pas d’antécédent judiciaire, on peut lui laisser une chance. La détention préventive a suffi”, estime Me Ronveau.

Le substitut du procureur n’est pas du même avis. Le magistrat a reçu une photo de la prévenue, qui pose avec du cannabis. Il requiert une peine de cinq ans de prison ferme.

L’un est en aveux, pas l’autre

Le premier compagnon est poursuivi pour un seul fait, qu’il conteste. Son avocat raconte : “La victime prétend qu’il se trouvait dans une Opel Zafira, qu’il n’a jamais eue. Et puis, comment ce témoin a pu l’identifier, trois ans après, après l’avoir croisé quelques secondes sur un parking dans le noir ? Ce n’est pas un acquittement au bénéfice du doute que je plaide, mais un acquittement à défaut d’éléments à charge ! ” clame Me Rutigliano.

Le nouveau compagnon a participé aux autres préventions, il ne le conteste pas. “Il a perdu son emploi et sa compagne en 2021, c’est le basculement. Il a vécu dans la précarité et la marginalité, consommant de la cocaïne”, explique son avocat, Me Rodriguez, qui plaide un sursis. Le ministère public requiert six ans de prison ferme, rappelant qu’il a été condamné à 15 mois de prison pour des faits de stupéfiants et de harcèlement.

Jugement dans trois semaines.