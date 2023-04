La police intervient au service population de la commune de Colfontaine, où une citoyenne pète les plombs

L’avocate des policiers borains raconte les faits. “Elle était incontrôlable. Les policiers ont bien tenté de la raisonner mais elle a déclaré que son statut d’employée à la province de Hainaut était supérieur à celui des policiers. Ces derniers ont procédé à une arrestation administrative, mais elle a porté des coups à un inspecteur de police, victime d’une torsion du poignet et de vives douleurs à l’épaule droite”.

Bodycams

La scène s’est poursuivie durant le transfert au commissariat. “Dans le véhicule de police, elle a tenté de porter des coups à un policier. Elle a été fouillée et placée en cellule, elle a continué à insulter les policiers, déclarant qu’à la police, on engageait aujourd’hui des jeunes branleurs. Elle prétendait connaître des gens bien placés dans la police, et qu’ils allaient tout perdre”.

Le substitut du procureur du roi confirme cette version, ajoutant que la jeune femme s’est déshabillée dans la cellule et a jeté ses vêtements en direction des policiers, leur demandant s’il voulait lécher ses tétons et ses parties les plus intimes. “Les déclarations des policiers sont confirmées par les images enregistrées par leurs bodycams”.

Cocaïne sur un parking

Outre les coups à agents, les outrages et la rébellion, le ministère public poursuit aussi la jeune femme pour détention de cocaïne. Le 3 septembre 2022, une patrouille de police a son attention attirée par une voiture, stationnée sur le parking d’un magasin. Ils contrôlent le véhicule et découvrent un tube en papier carton et de la poudre blanche. “C’est la première fois que je consommais une telle substance”, déclare la jeune femme devant le tribunal.

Quant à la scène à l’administration communale et à la police, elle se souvient avoir été plaquée au sol, mais pas du reste. Le ministère public constate que sa mémoire est sélective. Il requiert une peine de travail, pour éviter tout déclassement social de celle qui considère que le titre d’agent provincial, chef de service, est supérieur à celui de policier…