Le budget communal de Quiévrain validé par la tutelle malgré quelques trajectoires budgétaires inquiétantes

C’est donc un retour mitigé mais globalement positif que la tutelle vient de faire à la commune de Quiévrain. “La tutelle a remis un avis favorable quant à notre budget 2023. Nous avons tout de même dû changer quelques termes dans celui-ci pour entrer pleinement dans les clous. Cette démarche est purement administrative et n’impacte donc en rien le budget en lui-même. Quelques trajectoires budgétaires ont également retenu l’attention de la tutelle. Elles s’expliquent cependant par les indexations importantes survenues l’année dernière que nous ne pouvons prévoir mais également par des dotations aux services de secours qui ne cessent d’augmenter”, explique Pierre Tromont, échevin des Finances à Quiévrain.

Pour le reste, le budget communal de Quiévrain a pu être maintenu. Concrètement, les dépenses les plus importantes sont donc toujours prévues pour l’aménagement de la place du Ballodrome, l’extension de l’école d’Audregnies et pour la rénovation énergétique du Centre d’Animation. De nombreux subsides interviendront également pour alléger la charge commune. La commune obtiendra ainsi 500 000 euros de subside pour la rénovation de la place de Baisieux, 180 000 pour la liaison cyclo-piétonne Angre-Baisieux, 700 000 euros pour la place du Ballodrome et 1,2 million pour l’extension de l’école d’Audregnies. Sept millions d’euros d’investissement sont ainsi prévus.