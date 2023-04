Colfontaine : des produits aux couleurs de la Pucelette

Ce sont en effet, chaque année, des centaines de personnes qui assistent aux différentes sorties de la pucelette. Et qui souhaitent en obtenir un souvenir. Ce sera désormais possible puisqu’en collaboration avec l’entreprise de travail adapté Alteria, la Confrérie Notre-Dame de Wasmes mettra en vente des porte-clés et des tours de cou. Une grande première puisque jusqu’ici, aucun produit “officiel” n’était disponible.

Des produits aux couleurs de la Pucelette de Wasmes sont désormais disponibles. ©D.R.

”On ne peut interdire à personne de créer des produits autour de ce folklore mais il était dommage que l’initiative ne vienne pas de la Confrérie”, souligne Mathieu Messin, président d’Alteria. “Après discussion, nous avons donc décidé de collaborer et de faire confiance au savoir-faire de nos travailleurs. On a opté pour une réalisation aussi locale que possible : le tissu bleu satiné vient d’un magasin de Quaregnon, l’impression dorée est réalisée à Colfontaine. C’est un développement 100 % local !”

Pour le Colfontainois, par ailleurs échevin des fêtes à Colfontaine, il s’agit de répondre à une demande tout en valorisant les travailleurs d’Alteria. “Ils ont immédiatement été enthousiastes à l’idée de travailler sur cette proposition. Qu’ils soient atteints d’un handicap physique ou mental, la motivation est toujours bien présente. Nous sommes très fiers de pouvoir lancer cela cette année.”

Et mieux vaut ne pas traîner si l’on souhaite en profiter. “Sans savoir comment les gens réagiraient, nous sommes partis sur des stocks limités. Nous avons conçu 100 porte-clés et, pour l’instant, 25 tours de cou. Mais il paraît clair, au vu de l’engouement que l’annonce suscite, qu’il faudra rapidement se remettre à la production !” Sur les réseaux sociaux en effet, l’initiative semble être plus qu’appréciée.