Le projet d’aménagement du site des Fours à Chaux validé par le conseil communal : “nous espérons pouvoir lancer les travaux avant la fin d’année”

Plusieurs étapes seront mises en œuvre avant de voir aboutir le projet d’aménagement du site des Fours à Chaux à Dour. “La première phase consiste en la création d’une entrée du côté de la rue de Belle Vue. En plus de l’entrée, un parking et un sentier suspendu permettant de faire le tour de la carrière seront également disponibles à cet endroit”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour (Dour Demain). “Les phases suivantes concernent des aménagements sur le site. Lors de la dernière phase, un apport touristique un peu plus fort sera apporté par des animations sur le site, de l’éclairage, etc. C’est un beau projet touristique qui risque d’attirer l’attention sur ce lieu qui est très joli.”

Le projet vient d’être approuvé par le conseil communal afin de pouvoir lancer le marché et déterminer l’entreprise qui sera en charge des travaux. “Nous espérons pouvoir lancer les travaux avant la fin de l’année”, ajoute Carlo Di Antonio. Un projet d’envergure donc qui demandera tout de même une gestion spécifique dont le conseiller communal, Thomas Durant (Votre Dour), a voulu en savoir plus.

”Les réalisations prévues lors de la première phase peuvent fonctionner sans avoir recours à un personnel spécifique. Nous avons un parking et une promenade fléchée qui ne nécessitent pas d’avoir du personnel présent en permanence. Pour les phases suivantes, nous aurons évidemment besoin de personnel spécifique. Nous ne nous sommes cependant pas encore penchés sur la gestion qui sera mise en place à ce moment-là”, poursuit Carlo Di Antonio avant de conclure.

”Nous tenons à préserver les activités du club de plongée qui est partenaire de la gestion du site depuis des années. Nous allons garder avec eux une présence sur place. Ils seront sans doute encore partenaires puisqu'ils entretiennent très bien le site et nous souhaitons que le club soit maintenu.”