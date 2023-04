Les modalités du référendum éolien de Honnelles fixées

Pour rappel, le collège communal estimait qu’une décision liée aux projets éoliens entraînerait des conséquences sur les générations futures. Il lui semblait donc important que les citoyens puissent s’exprimer également. C’est en ce sens qu’une concertation populaire aura lieu. Les élus de la majorité et de l’opposition ont ensuite travaillé main dans la main pour aboutir à la rédaction de trois questions. Les citoyens seront donc invités à répondre aux interrogations suivantes :

- Êtes-vous d’accord de voir construire et exploiter un parc de 11 éoliennes entre Marchipont et Roisin dans le cadre du dossier NEW WIND ?

- Êtes-vous d’accord de voir construire et exploiter un parc de 5 éoliennes entre Montignies-sur-Roc et Athis dans le cadre du dossier LUMINUS ?

- Êtes-vous favorable à l’installation de parc éolien sur l’entité de Honnelles jusqu’à la fin de la mandature (jusque 2024) ?

Lors du référendum, les votants seront répartis en quatre bureaux de vote distincts. Les habitants des villages de Roisin, Angreau et Meaurain auront accès à l’école communale de Roisin lors du Référendum. L’école d’Athis ouvrira quant à elle ses portes pour accueillir les citoyens d’Athis, Fayt-le-Franc et Erquennes. Les villages d’Angre, Onnezies et Marchipont se donneront rendez-vous à l’école communale d’Angre alors que le complexe sportif La Roquette accueillera les habitants d’Autreppe et Montignies-sur-Roc et Meaurain.

L’ensemble des Honnellois de plus de 16 ans pourront donc se prononcer en juin. Cela représente environ 4 350 personnes qui devront être réparties en quatre bureaux. Des votes par procuration seront également possibles. Des membres de la majorité et de la minorité seront présents dans l’ensemble des bureaux de vote en tant que témoin. Ils seront également présents lors du dépouillement. Le référendum aura lieu en juin prochain.