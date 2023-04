Un événement solidaire organisé au profit du Télévie à Frameries

”Tous les bénéfices de l’an dernier avaient été reversés au Télévie. Grâce à la générosité des Framerisois, nous avions pu récolter la belle somme de 4382,84 €. Nous espérons évidemment battre le record cette année !”, souligne Romy Cordivani, responsable de la communication à Frameries. Pour ce faire, un programme d’activités et d’animations a été concocté.

Ce samedi, entre 10 heures et 17 heures, des jeux et stand de tir seront accessibles aux badauds, qui pourront clôturer leur journée en poussant la chansonnette. Une soirée blind test est en effet organisée pour un montant de cinq euros/participant, pour un maximum de six personnes par équipe (inscription via event@frameries.be). Pour les plus sportifs, il faudra attendre dimanche pour avoir de quoi se mettre sous la dent.

Dès 10 heures, une randonnée de 21 kilomètres à vélo (2 euros/participant) sera proposée. Une randonnée pédestre sera organisée dans le même temps puisque le départ sera donné entre 10 heures à midi. Les marcheurs auront le choix entre sept ou dix kilomètres (2 euros/participant). De 13 heures à 17 heures, place aux 4 heures cuistax (5 euros/participant âgé d’au moins 12 ans). Les équipes devront être composées d’au moins 4 personnes et de maximum 8 personnes.

La soirée se clôturera, là encore, en chanson avec une soirée karaoké (entrée gratuite). La solidarité pourra se poursuivre lundi 1er mai avec notamment une vente de produits Télévie lors de la foire aux Fleurs, organisée grâce à la présence de divers ambulants entre 9 heures et 17 heures. Pour le reste du programme, citons des démonstrations sportives, des animations musicales, une course de cuistax pour enfants, des animations déambulatoires (sculpteur de ballons, échassiers, grimeuses,…), des spectacles pour enfants ou encore la parade de la mascotte de Frameries.