Alors qu’une pétition recueillait plus de 10 500 signatures en quelques mois seulement et qu’une réunion avec la ministre de l’environnement, Céline Tellier (Ecolo), est toujours attendue par les riverains, les communes de Mons, Jurbise, Saint-Ghislain, Quaregnon et plus récemment Colfontaine ont adopté une motion visant à manifester leur opposition au projet.

Dans cette dernière commune, c’est à l’initiative du MR que le document a été adopté à l’unanimité. “Nous sommes tous attentifs au développement économique de notre région, comme nous avons tous à l’esprit le bien-être et la santé de nos enfants et petits-enfants”, expliquent ainsi Olivier Mathieu, conseiller communal.

”Il reste de notre responsabilité de bien réfléchir à ce qui nous occupe ce jour car je ne pourrais jamais accepter que l’on puisse me reprocher l’implantation d’une industrie comme Envirolead, qui souhaite récupérer du plomb et probablement des matières dérivées comme le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse dont aucune ne viendrait de Belgique.”

Et de poursuivre : “pour ce qui est du plomb, tous les scientifiques s’accordent à dire que quel que soit le pourcentage même de la plus infime partie rejetée dans l’atmosphère par Envirolead, celle-ci serait préjudiciable pour la santé […] Il n’est pas question de tolérance dans ce dossier.” Comme la majorité socialiste l’avait promis lors du précédent conseil communal, la motion a été adoptée à l’unanimité.