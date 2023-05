Sans permis, il emboutit un véhicule de police à Saint-Ghislain

Le 13 janvier 2023, il récidive. Simon roule dans le sens inverse de la circulation, manque de percuter une dame qui sort son véhicule du garage et est à deux doigts d’envoyer un piéton dans les roses. La police se lance à sa poursuite. Simon fait un demi-tour et fonce dans l’auto de police. Il est placé sous mandat d’arrêt et passe un mois en détention préventive. Il est détenu sous bracelet électronique.

Vol et recel

Pour ces deux entraves méchantes à la circulation, le jeune homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Pour le parquet, c’est l’occasion de ressortir des placards deux autres dossiers, un vol et un recel de plaques d’immatriculation. C’est le moment de sortir également le casier judiciaire qui mentionne des condamnations en matière de roulage. Simon n’a jamais passé son permis de conduire.

Cette fois-ci, il encourt une peine de 30 mois de prison ferme, demandée par le parquet. Son avocat a contesté le vol et le recel. Il a plaidé une mesure de faveur pour les entraves méchantes à la circulation.

Jugement dans trois semaines.