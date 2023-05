Les signaleurs de la Royale Pédale Quaregnonnaise mis à l’honneur

Le borinage est définitivement une terre de vélo… Et de passionnés. En témoigne la présence de plus de 80 signaleurs le 14 mai prochain à l’occasion du championnat de Wallonie catégorie junior. Une implication dont se félicite la Royale Pédale Quaregnonnaise, qui peut compter sur le soutien indéfectible de quelques fidèles. Parmi eux, Yvon Manouvrier, 86 ans, qui comptabilise plus de 60 années de présence sur les courses.