À vélo le long de la route d’Ath : Jacqueline Galant invite le ministre Henry à venir constater “l’état déplorable” de cette voirie régionale

”J’ai déjà interpellé et invité à plusieurs reprises les ministres – que ce soit le ministre Henry ou son prédécesseur – à venir constater l’état déplorable de cette voirie fortement fréquentée”, souligne Jacqueline Galant après avoir parcouru quelques mètres en vélo électrique. “Un chantier débutera d’ici peu sur cette voirie… Mais il s’agit du secteur le moins endommagé. Les priorités doivent être ailleurs.”

L'état de la route d'Ath et de sa piste cyclable a une nouvelle fois été dénoncé par Jacqueline Galant. ©D.R.

En effet, un tronçon d’une centaine de mètres, entre les numéros 454 et 492, va être refait dans les prochains jours. “J’espère que les vidéos et photos publiées à l’issue de cette petite balade cycliste permettront aux ministres d’être sensibles à notre cause. Être cycliste ou piéton le long de la route d’Ath, c’est l’horreur. Les pistes cyclables, si l’on peut appeler cela comme ça, ne permettent à personne d’être en sécurité.”

La députée-bourgmestre se montre pour le moins tenace sur ce dossier : en effet, une intervention de la région wallonne est réclamée à cor et à cri depuis près de 20 ans. “On a toujours l’espoir qu’un jour, nos vœux soient exaucés. J’espère être toujours vivante pour les voir se concrétiser !”, ironise Jacqueline Galant, qui précise encore que ces derniers jours, un cycliste a perdu l’équilibre à cause de l’état du revêtement de la piste cyclable.

Rappelons qu’un projet de réhabilitation de la RN56 est bel et bien dans les cartons de la Région wallonne : la section comprise entre l’académie de police et le carrefour du dragon est concernée. Un feu tricolore y sera installé afin de gérer et sécuriser ledit carrefour, particulièrement dangereux et fréquenté. Aucun budget n’est cependant prévu à ce jour pour la réhabilitation du tronçon entre le carrefour du Dragon et le carrefour de Masnuy, au pied du chemin de fer.

Ce n’est pas demain la veille que la route d’Ath sera plus agréable à emprunter…