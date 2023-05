Ascenseur placé, sol et géothermie réalisés, la construction du Learning Center de Dour en bonne voie

À moins d’un an de la fin des travaux, le Learning Center de Dour commence tout doucement à prendre forme. Après la mise en peinture de l’établissement, l’ascenseur, le sol et la géothermie ont pu être réalisés. La façade est également en cours de finition. Pendant ce temps, le conseil communal de Dour approuve régulièrement le mode de passation et la fixation des conditions pour la relance des différents lots. Un travail qui devrait mener à une ouverture du Learning Center et de sa bibliothèque dans le courant de l’année.