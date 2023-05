Les circuits de balade dans Montignies-sur-Roc inaugurés lors des “Rendez-vous en terre agricole” de la Province de Hainaut

”Soucieuse de soutenir et d’accompagner les agriculteurs, Hainaut Développement a mis en place, en 2019, un groupe de travail constitué, en grande majorité, d’agricultrices et d’agriculteurs hainuyers afin de répondre au mieux à leurs attentes. Ils ont notamment émis le besoin de renouer les liens avec les citoyens mais aussi d’échanger entre pairs sur des sujets propres à leur activité. Leur souhait était donc d’ouvrir les portes de leur ferme afin de présenter leur métier en toute transparence. C’est pourquoi Hainaut Développement organise depuis 2021, les “Rendez-vous en terre agricole” durant tout le mois de mai, en collaboration avec les fermes souhaitant y participer. Cette année, plus de 30 activités sont organisées tout au long du mois de mai, à travers tout le Hainaut”, indique la Province de Hainaut.

C’est dans cette optique que la ferme Pype-Lievens de Montignies-sur-Roc ouvrira ses portes les 27 et 28 mai prochains. “Une visite guidée sera organisée pour découvrir la ferme, ses animaux, la transformation laitière et les différentes cultures pratiquées. Les enfants voyageront, accompagnés par une bibliothécaire, de livre en livre, pour découvrir la ferme sous un autre regard, pendant que les parents visiteront l’exposition relatant les activités de la ferme et la traite des vaches”, poursuit la Province de Hainaut.

Projection de film et dégustation seront également au rendez-vous. Les circuits de balade du village, rénovés grâce au premier budget participatif des Honnelles, seront également inaugurés pour l’occasion. Une belle opportunité également de découvrir le beau village de Montignies-sur-Roc en plus de la ferme Pype-Lievens.