Il reçoit de coups de couteau et est renversé par une voiture sur le parking du Pass à Frameries

De l’autre côté de la barre, Louis est prévenu d’une tentative de meurtre. C’est lui l’auteur des coups de couteau. La même prévention est reprochée à Marc, qui conduisait l’auto.

Scène filmée

L’affaire est nébuleuse, mais il y avait des caméras pour y voir un peu plus clair. On y voit Marc, debout près de son auto, mal garée sur le parking. Il attend sa petite copine Sarah et une amie de celle-ci, Vanessa, qui sortent de la discothèque. Les deux femmes ont été draguées par un groupe de jeunes, certainement un peu lourd à cette heure de la nuit.

Sarah insiste pour que Vanessa la suive, elle hésite. Il y a de la tension dans l’air. Marc a une altercation verbale avec un jeune. Louis sort de l’auto. Très vite, d’autres jeunes arrivent autour de l’auto, tous bien excités. Il y a une bagarre. Louis s’échappe du champ de vision de la caméra. C’est la scène des coups de couteau, non filmée.

Il remonte dans l’auto. Marc démarre, puis cale. Les jeunes caillassent sa voiture. Marc démarre, tourne à droite, à trois reprises, et heurte Olivier de plein fouet. La voiture quitte les lieux. Marc la cache en France, durant quatre jours, et la nettoie.

Zones potentiellement létales

Le substitut du procureur du roi retient deux tentatives de meurtre, une pour chacun des prévenus. Il parle de trois coups de couteau qui ont touché la cuisse, le dos. “Des zones potentiellement létales avec une arme qui l’est tout autant”, dit-il. Quant au choc avec l’auto, les images parlent d’elle-même. Le chauffeur fait un écart pour toucher Olivier, à part 25 km/h. “Il avait la possibilité de quitter les lieux”.

Une peine de six ans est requise contre Louis, condamné en juin 2018 par la cour d’appel dans le cadre d’une rixe entre deux bandes de motards, à cinq ans de prison avec sursis. Il a donc commis les faits durant le délai d’épreuve. Une peine de quatre ans a été requise contre Marc, inconnu de la justice.

Causes d’excuse

Les avocats des deux prévenus ont une autre lecture du dossier. Pour Me Elena D’Agristina, Louis a réagi en état de légitime défense. Il prétend qu’il s’est saisi d’un couteau tombé sur le sol pour se défendre face à des jeunes qui tentaient de la frapper à coups de ceinture et de cailloux. Et si le tribunal ne devait pas retenir cette cause d’excuse, l’avocate plaide pour une requalification en coups involontaires. Louis s’est rangé des voitures. Il est parti vivre dans une autre région pour travailler.

Me Arnaud Lebas plaide la contrainte irrésistible pour Marc, déclarant qu’il a réagi par instinct, dans un état de panique, face à quelqu’un qui menaçait de jeter un pavé dans son pare-brise. Il conteste l’intention d’homicide et demande, à titre subsidiaire, une requalification en coups avec incapacité de travail de plus de quatre mois.

Des mensonges !

Sur le banc de la partie civile, Olivier sort du silence. Il dit avoir été frappé à quatre reprises avec le couteau et il accuse ses agresseurs de mentir. “Louis n’a pas ramassé le couteau, il l’avait sur lui. Quant à Marc, il m’a volontairement percuté avec sa voiture, alors qu’il aurait pu m’éviter. Je méritais au moins un minimum d’excuses, alors qu’ils m’ont laissé pour mort. Je suis handicapé à vie, je ne peux plus travailler et aider mes parents, alors que j’ai la responsabilité familiale”.

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, rendra son jugement le 31 mai.