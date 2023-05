Colfontaine : des primes pour les nouveaux commerçants

Initiative de la Région wallonne dans le cadre du plan de relance, “Objectif Proximité” a pour but de rebooster l’activité économique dans les centres urbains en apportant un soutien financier d’un montant maximum de 6.000 euros aux publics concernés. La prime accordée par la Région Wallonne représente un maximum de 60 % des dépenses effectuées pour l’aménagement d’un nouveau commerce.

Ce dispositif a un double objectif. Le premier, baptisé “je m’installe”, vise à soutenir les nouveaux commerçants voulant s’installer dans les cellules commerciales vides situées dans un périmètre validé par le Gouvernement Wallon et d’ainsi retrouver des commerces innovants et/ou correspondant à des besoins définis.

Le second, baptisé “Je me réinvente”, consiste à proposer à des commerces existants et souhaitant faire évoluer leur projet de se repositionner d’un point de vue commercial afin de pérenniser leur présence dans les deux périmètres prédéfinis. Le repositionnement de ces commerces devra rencontrer les besoins en termes de mixité commerciale identifiés par la commune.

Pour présenter aux candidats les tenants et aboutissants de l’appel à projets, une séance d’information sera organisée ce mardi 9 mai à 19 heures, en présence du coordinateur régional de l’UCM, à la salle Armand Simon (carré communal Yvon Biefnot, rue du Pont d’Arcole à Colfontaine). Après une présentation du dispositif et une séance de questions-réponses, la situation propre de Colfontaine sera évoquée.

Diagnostic et état des lieux, actions entreprises en faveur du commerce local, acteurs locaux du territoire, identification des quartiers prioritaires et secondaires, type de commerces attendus et présentation du jury local et régional sont notamment au programme. Une fois toutes ces informations en main, les candidats pourront constituer leur dossier et présenter leur projet au jury, constitué de représentants de la commune et de partenaires privés et publics.