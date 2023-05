Deux restaurants au milieu des vignes du Chant d’Éole

La brasserie d’Éole, anciennement baptisée Restaurant dans les Vignes, s’apprête en effet à rouvrir ses portes. L’occasion, pour les gastronomes, de découvrir ou redécouvrir “une expérience unique” au cœur des vignes quévysiennes. “Cette expérience débute dès l’arrivée au domaine, où une voiturette emmène le client dans le vignoble”, précise-t-on du côté du domaine du Chant d’Éole.

”Cette année cependant, ce n’est plus un mais bien deux restaurants que le domaine met à disposition. Tous deux seront orchestrés par un chef d’exception en la personne de Benoit Neusy, que l’on ne présente plus. Considéré comme l’un des plus grands chefs en Belgique, étoilé depuis 15 ans au guide Michelin, il est sans cesse en quête de plus de créativité mais sans compromis sur l’authenticité.”

Le chef Benoit Neusy (à droite avec Hubert Ewbank) débarque au Chant d'Eole avec L'impératif d'Eole ©DR

Deux restaurants donc, deux expériences mais “une seule promesse, la promesse d’un voyage sensoriel inoubliable” annoncent les équipes. Concrètement, la brasserie d’Éole sera accessible dès le 24 mai prochain et proposera une cuisine de parage alliant tradition et découvertes. Des suggestions “terre et mer” à partager, inspirées par les produits du terroir, y seront proposées.

Pour accéder à l’Impératif d’Éole, installé au niveau du rooftop, il faudra en revanche prendre patience puisque ce n’est que dans le courant du mois d’avril qu’il sera possible de découvrir une cuisine “créative, combinant terroir et trésors dénichés au-delà des frontières”. Quoi qu’il en soit, à Quévy, l’été devrait être aussi savoureux que pétillant.