Le centre culturel de Dour revit depuis la fin de la crise sanitaire impactant directement ses finances

Le monde culturel peut enfin revivre après plusieurs années de Covid qui ont mis le secteur complètement à l’arrêt. Les activités et spectacles peuvent ainsi fleurir un peu partout en Belgique et notamment au sein des différents centres culturels. Cette reprise des activités impacte à la fois positivement et négativement les comptes du centre culturel de Dour. Bien que les recettes de location de salle, de spectacle et du bar aient augmenté, les dépenses, notamment liées au coût de l’énergie, ont également augmenté provoquant un léger mali pour l’année 2022 du centre culturel de Dour.